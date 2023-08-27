Собянин сообщил о возрождении усадебных парков Москвы

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С 2017 года в Москве благоустроили восемь московских усадеб, написал в своем блоге Сергей Собянин.

Среди них Грачевка в Ховрине, Свиблово и Леоново на берегу реки Яузы, Михалково в Головинском районе, Богородицкое (Богородское-Воронино) на юго-западе столицы, Глебово в парке "Покровское-Стрешнево". Также обновились музей-усадьба "Люблино" на юго-востоке и музей-заповедник "Кусково". Мэр подчеркнул, что возрождение усадебных парков является одной из важных частей программы создания качественной городской среды.

"Парки, когда-то окружавшие дворянские и купеческие усадьбы, и сегодня, спустя 150 или 200 лет, остаются любимыми местами для прогулок москвичей. Сама усадьба могла и не сохраниться. Но тенистые аллеи, цветущие кусты сирени и акации, живописные парадные входы и укромные уголки по-прежнему притягивают горожан", – поделился Собянин.

Усадьба Грачевка

Мэр напомнил, что этот культурный объект начали возрождать в 2017 году, он был полузаброшенным еще с советских времен. По словам Собянина, когда-то в усадьбе гуляли Петр Чайковский, Владимир Гиляровский, Алексей Толстой и Валерий Брюсов. С начала работ на территории высадили свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников, восстановили тропинки и дорожки, лестницы и спуски оснастили поручнями.

Кроме того, там появились лавочки, уютные беседки и ротонды в античном стиле. В южной части создали спортивную зону и детские площадки, а также реконструировали площадку для выгула собак.

Усадьба Свиблово

В 2017-м также был приведен в порядок парк усадьбы Свиблово. Там выложили свыше 200 тысяч квадратных метров газона и 200 квадратных метров цветников, высадили порядка 400 деревьев и кустарников. Специалисты установили детские площадки и спортивные зоны, велодорожки, отремонтировали беседку "Храм воздуха". Собянин уточнил, что в парке появился искусственный каток площадью 1 350 квадратных метров. В теплое время года здесь можно играть в футбол.

Градоначальник рассказал, что участок для прогулок вдоль реки Яузы объединили с зоной тихого отдыха. Воссоздали лестницы, которые ведут к Свибловскому роднику. Собянин подчеркнул, что сейчас усадьба Свиблово является частью парка "Яуза".

Усадьба Леоново

На территории бывшей усадьбы Леоново специалисты благоустроили еще одну часть парка "Яуза" – парк "Сад будущего", продолжил мэр. В ходе работ были использованы исторические карты для воссоздания элементов парковой культуры XVIII–XIX веков.

Там восстановили исторический партерный цветник и многоуровневую террасу с цветником, которая ведет к Леоновскому пруду. Вдоль водоема специалисты организовали прогулочный променад с мостиком и спусками к воде. Двухвековую липовую аллею, которая частично сохранилась на территории бывшей усадьбы, дополнили молодыми деревьями, отметил Собянин.

Усадьба Михалково

Благоустроили и территорию усадьбы Михалково в Головинском районе. По словам мэра, там высадили порядка 3,9 тысячи деревьев и кустарников, разбили 100 тысяч квадратных метров газона и 1,08 тысячи квадратных метров цветников. Специалисты очистили Головинские и Михалковские пруды и укрепили их берега, установили спортивные зоны и детские площадки, проложили велодорожку.

Музей-усадьба "Люблино"

Специалисты также привели в порядок музей-усадьбу "Люблино". На территории высадили более пяти тысяч деревьев и кустарников, пруд очистили от ила и мусора, укрепили его берега, восстановили лодочную станцию. Собянин рассказал, что там появились теннисные корты, хоккейная коробка, зоны для воркаута и многое другое.

Парк "Покровское-Стрешнево"

Это общественное пространство на северо-западе Москвы, продолжил мэр, привели в порядок еще в прошлом году. В парке восстановили экотропу, смотровую площадку и территорию недалеко от родника Царевна Лебедь. Там заменили старые беседки для пикников. Помимо этого, в парке создали места для игр с детьми.

В северной части общественного пространства сосредоточились участки для занятий спортом, уточнил Собянин. Специалисты обустроили большой спортивный кластер с площадками для стритбола и панна-футбола, установили многофункциональные тренировочные комплексы и столы для пинг-понга. Помимо прочего, там появился профессиональный скейт-парк, а рядом с ним — памп-трек.

По словам Собянина, на данный момент специалисты занимаются реставрацией главного дома усадьбы "Покровское-Стрешнево". Перед ним воссоздается регулярный сад, ремонтируют оранжереи и ограды с башенками.

"Благоустройство парков бывших московских усадеб продолжим и в дальнейшем. А уже благоустроенные парки будем поддерживать в хорошем состоянии, чтобы и спустя годы они также привлекали москвичей", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что специалисты завершили мероприятия по комплексному благоустройству площади Борьбы. На территории общественного пространства установлены скульптуры Венички и девушки Венички – героев книги Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки".

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