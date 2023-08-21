Детский кластер появится в парке "Яуза" в Москве

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Еще на двух участках парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и создадут две новые игровые зоны. Об этом сообщает на портале мэра и правительства Москвы.

Указанные участки располагаются среди плотной жилой застройки, они популярны среди местного населения, в связи с чем мест для прогулок не всем хватает. Замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников заявил, что перед началом благоустройства этих территорий специалисты обследовали все детские площадки.

"Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования. На данный момент на части площадок уже уложили черновой слой резинового покрытия, а на других аналогичные работы проведем в ближайшее время, а где-то только подготовили основание", – поделился Мельников.

Кроме того, рядом с Новоосташковским мостом реорганизуют существующие детские площадки и превратят это место в детский кластер. А в районе пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского создадут новую игровую территорию. Еще одну детскую площадку устроят в спорткластере на Сухонской улице.

По словам Мельникова, кластер для ребят создадут из четырех площадок разных размеров. Они будут объединены между собой дорожками. Площадь кластера составит свыше 2,7 тысячи "квадратов". Кроме стандартных каруселей, там появятся модульные арки, а также канатная дорога и большая песочница со столиками и пнями.

Площадь одной из будущих площадок составит 380 квадратных метров. Там появятся батуты и чаша-вертушка. Они могут развитию координации движений и чувства равновесия, отметил Мельников. Площадка на Сухонской улице распространится на площади порядка 400 квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты планируют закончить благоустройство парка "Яуза" в 2025 году. По его словам, площадь общественного пространства составит свыше 350 гектаров.

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