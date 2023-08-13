На Северном речном вокзале откроется фотовыставка к 140-летию российского велоспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Северном речном вокзале торжественно откроется фотовыставка к 140-летию российского велоспорта 15 августа в 18:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В основу экспозиции легли 33 фотоснимка из истории отечественного спорта, начиная с 1930-х годов и до наших дней. Фотоматериалы к выставке подготовили Главархив Москвы и архив велосипедного спорта России.

"С начала сезона навигации 2023 территорию вокзала посетили более 800 тысяч человек, здесь прошло уже более 100 бесплатных мероприятий для взрослых и детей. Мы открываем здесь выставку к 140-летию велосипедного спорта России. Приглашаю всех. Мы продолжим развивать наши площадки и повышать комфорт посетителей, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выставка будет работать до 14 сентября 2023 года. Стенды с фотоснимками разместят около здания Северного речного вокзала со стороны набережной.

Ранее сообщалось, что в Галерее Александра Шилова с 11 августа по 13 сентября пройдет выставка "Волшебство акварели", на которой будут представлены работы художника.

Посетители выставки смогут увидеть такие работы художника Александра Шилова, как "Портрет дочери", "Автопортрет", "Хозяин земли" и другие.



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