Фотовыставка "Пять лет с программой "Мой район" открылась на станции метро "Выставочная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена открылась выставка под названием "5 лет с программой "Мой район". Все желающие могут посетить станцию и изучить снимки города. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Вы увидите фото современных городских пространств, которые появились благодаря проекту", – отметили в ведомстве.

На фотографиях столицы также размещены специальные QR-коды, перейдя по которым граждане смогут прослушать аудиогид. Он поможет узнать об интересных местах Москвы еще больше, чтобы в дальнейшем жители и гости столицы смогли посетить их, добавили в Дептрансе.

"На выставке каждый пассажир сможет узнать больше о проекте. Поздравляем коллег с юбилеем и желаем дальнейшего развития на благо москвичей", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что выставка будет работать до 15 августа.

Ранее сообщалось, что гости Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.



Выставка с редкими снимками столицы стартовала в Музее Москвы