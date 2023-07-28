Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы. Этой теме он посвятил публикацию на своем личном сайте.

По словам мэра, Москва – один из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей города. Как он заметил, посетителей привлекают уникальные экспозиции, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей.

Собянин рассказал, что только за первые шесть месяцев текущего года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали свыше шести миллионов человек.



Мэр рассказал, что одной из самых заметных выставок стала "ДК СССР", проходившая в Центральном выставочном зале "Манеж" со 2 февраля по 1 апреля. В ее основу легла историческая концепция Домов культуры.

Основными экспонатами еще одной выставки в Манеже "Мы – русские, с нами Бог!" стали монументальные исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа.

В Коломенском проходит серия экспозиций, посвященных 100-летию музея-заповедника. Ее гости узнают об основных этапах развития Коломенского и о людях, для которых забота об этой территории стала делом всей жизни.

На выставке "Коломенское. Шедевры коллекции" можно будет увидеть подлинные сокровища русского и европейского искусства, собранные музеем за 100 лет своей истории. В частности, это старинные иконы, резьба по дереву и камню, рукописные и старопечатные книги, археологические находки, нумизматика и многое другое.

В музее-заповеднике "Царицыно" открыта выставка "Невероятная Индия. Взгляд из России". Это рассказ о далекой стране, образ которой складывался в российской культуре на протяжении столетий.

В Музее Москвы прошла выставка "Дом моделей. Индустрия образов". За четыре месяца она собрала свыше 30 тысяч гостей. Они узнали, как в прошлом столетии развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства.

"Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех", – заключил Собянин.

Ранее на Рождественском бульваре открылась фотовыставка "Город неравнодушных. Наставники". В рамках нее представлены фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций (НКО).

"Мой район. Навигатор": фотовыставка "Храму быть!" открылась на Гоголевском бульваре