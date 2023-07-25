Посвященная НКО фотовыставка открылась на Рождественском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на Рождественском бульваре открылась выставка "Город неравнодушных. Наставники", на которой представлены фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

На фотовыставке покажут работы организаций, победившие в конкурсе сети коворкинг-центров НКО.

"В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО – лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтеры благотворительных фондов. Победителей выбирали зрители и эксперты – более 57,5 тысячи москвичей оставили свой голос за понравившуюся историю на сайте", – сказала Драгунова.

В частности, своим опытом поделятся НКО, которые поддерживают нуждающихся, мотивируют и направляют волонтеров, становятся друзьями для животных и помогают детям, потерявшим родителей.

Отмечается, что заявки принимались в девяти номинациях. Среди них – "Экология", "Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья" и "Патриотическое воспитание".

Победителями конкурса в том числе стали представители благотворительных фондов "Провидение", "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Дорога жизни", центра помощи многодетным семьям "МногоМама", а также АНО "Кедровая тропа".

Для них организовали профессиональную фотосессию в живописных местах ВДНХ. Представители организаций сфотографировались со своими командами и подопечными. Зоозащитники привели на фотосессию животных, а члены патриотических организаций надели парадную форму.

Ранее сообщалось об открытии выставки современных художников в галереях объединения "Выставочные залы Москвы". Посетить их можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. В частности, выставки запланированы в галереях "Ростокино", "Измайлово" и "Выхино".

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