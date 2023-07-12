Победителей конкурса фотографий "Планета Москва" выберут на онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент градостроительной политики приглашает москвичей проголосовать за лучшие работы участников фотоконкурса "Планета Москва", голосование проходит в социальных сетях ведомства. Победителями в номинации "Народный выбор" станут те фотографии, которые наберут больше всего лайков, рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Отмечается, что эксперты из Союза журналистов России завершили отбор фотографий для финального списка фотоконкурса, который проводится уже десятый раз. Всего было прислано 1 786 фотографий, 134 из них смогли попасть в шорт-лист.

"Растущая динамика количества участников и качество работ фотографов вселяет уверенность, что десятилетие – это только начало и впереди нас ждет еще не один юбилей!" – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Самым молодым участником конкурса стал мальчик по имени Арсений Пряхин, ему 13 лет, его работа была представлена в номинации "Динамика мегаполиса", рассказал Левкин.

Постоянный участник Валерий Наседкин отметил, что ему 85 лет, 75 из которых он увлекается фотографией, его работы под названиями "Утренний туман" и "Мотофристайл в "Лужниках" попали в шорт-лист в номинациях "Городской пейзаж" и "Динамика мегаполиса" соответственно.

Победитель будет выбран среди 80 финалистов, резюмировал Левкин. Москвичи могут отдать свой голос за понравившуюся работу на странице департамента столицы в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее юных жителей столицы пригласили принять участие в творческом конкурсе "Про мой район", дети и подростки должны рассказать об истории и достопримечательностях своего района, о своей семье и домашних питомцах. Авторам наиболее ярких и интересных работ вручат памятные призы.

На конкурс "Про мой район", который проводится в столице второй раз, начался прием заявок, он продлится до 15 августа. В нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от четырех до 17 лет. От юных москвичей принимаются фотографии, рисунки, видеоматериалы и другие работы.



Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" откроется в столице 22 июня