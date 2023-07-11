Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники "Активного гражданина" определят лучшие места для летнего отдыха в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках проекта будет проведено пять опросов. В первом голосовании москвичи назовут лучшие места для отдыха с детьми.

"Участникам проекта уже доступно первое голосование цикла. Оно состоит из трех тематических блоков: музеи, игровые площадки и веревочные городки в парках. В каждом можно отметить по три варианта ответа, в том числе предложить свой", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На mos.ru уточнили, что музеи организуют летом программы и выставки для детей и подростков. Программы проходят в Музее Москвы, музее-заповеднике "Царицыно", Дарвиновском музее, Музее космонавтики. Кроме того, действует проект "Флорариум. Маршрут Россия" в Зарядье. В рамках голосования москвичам нужно выбрать лучший.

Во втором вопросе участники голосования отметят парки с самыми лучшими игровыми площадками из вариантов – парк 50-летия Октября, "Сокольники", Нескучный сад и Парк Горького. В третьем вопросе москвичи оценят веревочные комплексы, например ВДНХ, Таганский парк и другие площадки.

Следующие четыре опроса станут доступны до конца лета. Москвичам предстоит определить наиболее популярные места для занятий спортом, прогулок и отдыха в жару и лучшие варианты досуга для тех, кто интересуется историей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в "Активном гражданине" началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках общегородского конкурса "Покажи Москву!". Голосование определит 17 победителей.

В списке конкурсантов можно найти разные проекты, например "Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы", "Ось велосипедной жизни", "Воробьевы горы. Жизнь в движении" и другие.

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