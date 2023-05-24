Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В скором времени в Москве появятся три новые линии метрополитена: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Москвичи могут выбрать цвета, которыми их обозначат на схеме, приняв участие в голосовании в рамках проекта "Активный гражданин", сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"Троицкая линия (№ 16) длиной порядка 40 километров протянется от станции "ЗИЛ" до города Троицк. Новые станции сделают город ближе примерно для одного миллиона человек", – подчеркнул он.

Будущая Рублево-Архангельская линия (№ 17) длиной порядка 19 километров будет соединять деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри и за пределами московской кольцевой автомобильной дороги.

Строительство Бирюлевской линии (№ 18) протяженностью 21 километров предоставит москвичам возможность быстро передвигаться между районами Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Мэр столицы предложил жителям города выбрать цвета, которыми обозначат новые линии метро на схеме.

"Это – важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро", – объяснил градоначальник.

В список попали лиловый, лавандовый, песочный, изумрудный, графитовый, рубиновый, оливковый, сиреневый и медный оттенки.

Ранее сообщалось, что монолитные работы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии столичного метрополитена подходят к завершению. Так, на станции планируется возвести один подземный вестибюль с кассовым залом. Его стены и пол будут отделаны серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета.