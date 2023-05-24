08:30Мэр Москвы
Собянин пригласил москвичей выбрать цвета для строящихся линий метро
Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"
В скором времени в Москве появятся три новые линии метрополитена: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Москвичи могут выбрать цвета, которыми их обозначат на схеме, приняв участие в голосовании в рамках проекта "Активный гражданин", сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
"Троицкая линия (№ 16) длиной порядка 40 километров протянется от станции "ЗИЛ" до города Троицк. Новые станции сделают город ближе примерно для одного миллиона человек", – подчеркнул он.
Будущая Рублево-Архангельская линия (№ 17) длиной порядка 19 километров будет соединять деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри и за пределами московской кольцевой автомобильной дороги.
Строительство Бирюлевской линии (№ 18) протяженностью 21 километров предоставит москвичам возможность быстро передвигаться между районами Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
Мэр столицы предложил жителям города выбрать цвета, которыми обозначат новые линии метро на схеме.
"Это – важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро", – объяснил градоначальник.
В список попали лиловый, лавандовый, песочный, изумрудный, графитовый, рубиновый, оливковый, сиреневый и медный оттенки.
Ранее сообщалось, что монолитные работы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии столичного метрополитена подходят к завершению. Так, на станции планируется возвести один подземный вестибюль с кассовым залом. Его стены и пол будут отделаны серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета.
"Мой район. Навигатор": южный участок МСД будет достроен до конца этого года
Читайте также