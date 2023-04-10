На станции "Генерала Тюленева" будущей Троицкой линии метро завершаются монолитные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Завершаются монолитные работы на станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Готовность монолитных работ на строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро превысила 90 процентов, уже смонтированы основные конструкции ее подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования", – подчеркнул он.

Так, на станции планируется возвести один подземный вестибюль с кассовым залом. Его стены и пол будут отделаны серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета. На одной из стен сделают декоративное панно с портретом Героя Советского Союза генерала Ивана Тюленева.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в настоящее время проводятся работы по засыпке котлована, а также начался монтаж инженерных систем.

"Тоннели в направлении соседних станций Троицкой линии – "Университета дружбы народов" и "Тютчевской" – уже пройдены, ведется их обустройство", – указал он.

Кроме того, специалисты почти сделали рельсовое полотно.

Ранее Бочкарев сообщил, что в Москве началось строительство вестибюля на станции "Академическая" Троицкой линии метро. Там возведут два вестибюля. Один из них будет вести к проспекту 60-летия Октября и памятнику Хо Ши Мину, а второй – к пересечению улиц Дмитрия Ульянова и Гримау.

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