До конца года в Москве планируется достроить шесть станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Шесть станций на разных радиальных линиях столичного метрополитена достроят в Москве до конца года. Об этом рассказал заммэра города Андрей Бочкарев.

"Сейчас на трех новых станциях "салатовой" линии ведутся архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы. Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года", – отметил он.

Кроме того, в этом году также будут завершены работы на участке Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На сегодняшний день общую готовность можно оценить более чем в 70%. В настоящее время осуществляются работы по сооружению станций и их архитектурной отделке.

Станция "Потапово" Сокольнической линии тоже будет готова до конца 2023 года, добавил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Он отметил, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

По его словам, в ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ.



Укладка пола на станции метро "Лианозово" завершена более чем на 60%

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!