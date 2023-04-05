Бочкарев сообщил, что все работы на БКЛ завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будут завершены до конца текущего года. Об этом со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщает Агентство "Москва".

"Еще осталось немало, над чем нам предстоит работать – в первую очередь, построить дополнительные вестибюли и переходы на станциях", – заявил он.

Бочкарев пояснил, что осталось ввести в эксплуатацию переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Кроме того, он рассказал, что на станциях "Авиамоторная" и "Печатники" будут построены вторые вестибюли.

По его словам, москвичам не придется долго ждать, и все работы будут выполнены до конца 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. По его словам, Большая кольцевая линия стала основой для дальнейшего развития транспортной системы города.

Запуск Большой кольцевой линии метро в столице состоялся 1 марта. Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций ветки.

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!