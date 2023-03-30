Собянин: количество пересадок на БКЛ увеличится с запуском новых диаметров наземного метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

МЦД-3 свяжут со станциями "Рижская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Митьково". С МЦД-4 можно будет сделать переход на "Аминьевскую", "Тестовскую", "Савеловскую", "Марьину Рощу", "Рижскую" и "Нижегородскую".

По словам Собянина, в ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ. В частности, Троицкую линию свяжут с кольцом через станцию "Новаторская", Рублево-Архангельскую – через "Народное Ополчение", а Бирюлевскую – через "Кленовый бульвар".

"Большая кольцевая линия стала основой для дальнейшего развития транспортной системы города. Год за годом будем открывать новые маршруты, соединять районы и экономить пассажирам время в пути", – сказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров планируется запустить ко Дню города в сентябре текущего года. Говоря о МЦД-3, мэр отметил, что в будущем проект может перерасти в целую скоростную магистраль до Санкт-Петербурга.

Он также рассказал о четвертом диаметре, заметив, что тот пройдет через семь столичных вокзалов. Мэр подчеркнул, что потребовалась большая работа, чтобы их соединить.

1 марта в столице закончили другой масштабный проект – в этот день состоялся запуск Большой кольцевой линии метро. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций ветки.

21 марта по БКЛ впервые проехали больше миллиона пассажиров в один день. А с момента запуска линией воспользовались суммарно 17,6 миллиона пассажиров.



БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

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