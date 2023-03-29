Собянин заявил, что трамвайный парк Москвы полностью обновят за два-три года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Трамвайный парк столицы полностью обновят за два-три года, заявил Сергей Собянин.

"Мы планируем за два-три года закончить обновление трамвайного парка полностью, и у нас будут только новые машины, комфортные", – рассказал он телеканалу "ТВ Центр".

Градоначальник также сообщил, что есть планы по реализации проектов новых трамвайных линий.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что все больше пассажиров начинают пользоваться трамваями для поездок по городу. По его мнению, этому поспособствовали работы по замене трамвайных путей.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. В план работы войдет полное обновление конструкций и элементов путей.

Он добавил, что маршрут путей сохранится без изменений. Площадь участка, подлежащего капитальному ремонту, составит более 800 метров.



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