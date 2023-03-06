В Даниловском районе Москвы проведут капремонт трамвайных путей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В районе 1-го Рощинского проезда и улицы Серпуховский Вал в Даниловском районе столицы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Проектная документация уже согласована, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В качестве подрельсового основания специалисты будут использовать композитные шпалы, уложенные на балласт из щебня на подстилающем песчаном слое. Кроме того, на этом участке будут заменены стрелочные переводы и глухое пересечение.

"Проектными решениями предусматривается оборудование новой системой автоматизации и электрообогрева сходных и управляемых стрелочных переводов. Для них установят совмещенные шкафы управления и обогрева", – добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, над стрелочными переводами оборудуют светодиодные маршрутные указатели направления движения для трамваев, а в трамвайном полотне установят акустоэлектронные метки. Таким образом, их можно будет применять в дальнейшем при оборудовании подвижного состава считывателем меток.

Специалисты также приведут в порядок существующие колодцы, которые попадают в зону капремонта путей. Будут заменены железобетонные кольца горловин и чугунных люков.

На участке установят отгоны, разделительные барьеры и дорожные знаки на время работ для безопасности пешеходов. Также здесь уложат деревянные настилы шириной не менее 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в столице в этом году проведут работы по комплексному восстановлению дома № 60А на Ленинградском проспекте, который был возведен в 1938 году по проекту архитектора Бориса Ефимовича.

До этого стало известно, что в 2023 году на территории Северо-Западного административного округа Москвы будет завершен капитальный ремонт семи поликлиник. Поликлиники располагаются в районах Строгино, Северное Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево и Хорошёво-Мнёвники.



"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома завершилась на Маросейке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!