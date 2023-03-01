Капитальный ремонт семи поликлиник в СЗАО завершат в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году на территории Северо-Западного административного округа столицы будет завершен капитальный ремонт семи поликлиник. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поликлиники располагаются в районах Строгино, Северное Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево и Хорошёво-Мнёвники. Отмечается, что в результате ремонта все медучреждения будут соответствовать новому московскому стандарту.

"Новый московский стандарт предусматривает единые требования к оформлению фасадов зданий, обустройству помещений и входных групп. Стандартом также определены цветовые решения, которые применяются при отделке зданий: в синих тонах оформляются помещения взрослых поликлиник, в зеленых и фиолетовых – детских", – объяснил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев.

Он добавил, что главная задача проводимых работ заключается в создании комфортных условий для пациентов и персонала поликлиники.

В данный момент работы идут во всех зданиях, общая площадь которых превышает 33 тысячи квадратных метров. Это три детские поликлиники на улицах Митинской, Вишневой и на переулке Ангелов, а также четыре взрослые поликлиники на улицах Дубравной, Исаковского, Вилиса Лациса и на проспекте Маршала Жукова.

В рамках капитального ремонта во всех зданиях заменят инженерные системы, лифты, окна и двери, а также установят новые системы вентиляции, утеплят фасады, выполнят качественную отделку и приспособят помещения для нужд маломобильных граждан.

Кроме того, во всех обновленных поликлиниках будут созданы условия для размещения современного рентгеновского оборудования, а во взрослых поликлиниках – для установки маммографов и рентген-аппаратов типа "U-дуга". Помимо этого, специалисты благоустроят и прилегающие территории вокруг поликлиник.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению на все взрослые поликлиники.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что благодаря проекту врач может контролировать состояние пациента в динамике: отслеживать результаты его анализов в медкарте, узнать о вызове жителем скорой помощи, пригласить его на прием в случае необходимости и скорректировать лечение.

До этого стало известно, что в ТиНАО планируют построить три поликлиники в составе жилых комплексов, которые смогут принимать свыше двух тысяч пациентов за смену. Новые поликлиники будут построены в составе трех ЖК в поселениях Внуковском и Сосенском, а также в Московском.

Около 10 поликлиник построят в Москве в 2023 году

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