Три поликлиники в составе жилых комплексов построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО планируют построить три поликлиники в составе жилых комплексов, которые смогут принимать свыше двух тысяч пациентов за смену. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, создание развитой сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи позволит кардинально улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов.

"При этом значительная часть объектов медицинского назначения возводится за счет инвесторов в рамках проектов комплексного развития территорий", – добавил Бочкарев.

Сообщается, что новые поликлиники будут построены в составе трех ЖК в поселениях Внуковском и Сосенском, а также в Московском.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что строящиеся в ТиНАО поликлиники будут соответствовать всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В медучреждениях будут созданы лаборатории, лечебно-профилактические подразделения, а также кабинеты функциональной диагностики.

"Здесь будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов как широкого, так и узкого профиля, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры", – отметил Жидкин.

В 2022 году в ТиНАО построили три объекта здравоохранения: роддом на 130 мест в Коммунарке и детско-взрослая поликлиника с женской консультацией были возведены за счет городского бюджета, а поликлиника на 220 посещений за смену – на средства инвестора.

Ранее сообщалось, что в детских поликлиниках, отремонтированных по новому стандарту, привели в порядок 17 бассейнов. Теперь пациенты, которым показаны водные процедуры, могут посетить занятия по лечебному плаванию рядом с домом.

До этого стало известно, что в столичном районе Некрасовка возведут детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в день. Площадь будущего учреждения составит около 13 тысяч квадратных метров.

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