Поликлинику на 750 посещений в день построят в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Некрасовка возведут детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в день. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"На юго-востоке столицы, вблизи Зенинского шоссе, планируется возвести поликлинику для детей и взрослых. <...> Площадь будущего учреждения составит около 13 тысяч квадратных метров", – отметил он.

С этой целью градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить застройщику земельный участок площадью 0,5 гектара в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до 2025 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 30 медучреждений. В частности, до 2024 года возведут детский корпус многопрофильного клинического центра "Коммунарка", новый комплекс ИКБ № 1, а также пять скоропомощных комплексов.



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