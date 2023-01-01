Собянин рассказал о развитии столичного поликлинического звена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что в 2023 году в Москве завершится реконструкция 200 столичных поликлиник.

"Реконструкция поликлинического звена – она будет до конца следующего года полностью завершена. Будет закончена реконструкция всех 200 поликлиник", – сообщил мэр.

По словам Собянина, в новом году в столице введут в эксплуатацию большое количество крупных стационаров и скоропомощных корпусов. Это позволит улучшить качество медицинской помощи в городе.

Помимо этого, добавил мэр, повышению качества оказываемых услуг способствует информационная медицинская система. Электронная карта пациента содержит необходимую информацию о состоянии здоровья москвича. Доступ к карте может получить как врач, так и пациент.

Как объяснил мэр, без информационной системы сложно представить современную медицину. К ней подключены не только столичные поликлиники, но и стационары и служба скорой помощи.

Ранее в Свиблове завершили строительство детско-взрослой поликлиники. Здание построили в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. У него имеются отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, доступность для маломобильных граждан.



Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

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