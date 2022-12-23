Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоматологическую поликлинику построят по программе реновации в районе Перово, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Новую стоматологическую поликлинику построят в районе Перово на улице Новогиреевской, владении 28–30", – рассказал глава Депстроя.

По словам Загрутдинова, площадь поликлиники составит около 3 800 квадратных метров. В ней создадут отделения терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологий, зону лучевой диагностики, зону физиотерапии, зуботехническую лабораторию, отделение платных услуг. Возведение стоматологической поликлиники включено в адресную инвестиционную программу столицы на 2022–2025 годы.

Загрутдинов отметил, что в Перове на данный момент ведутся строительные работы на 9 площадках, а жилая площадь возводимых домов составит 103,9 тысячи квадратных метров. Кроме этого, ведется заселение 4 новостроек, жилая площадь в которых составляет 38,8 тысячи квадратных метров. Для переселения по программе реновации подобрано 23 площадки, где можно возвести жилье площадью 200,3 тысячи квадратных метров. Всего в Перове новые квартиры получат жители 196 домов. Пять домов в районе будут реконструированы.

Ранее Загрутдинов рассказал, что с января этого года на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию семь домов по программе реновации. Новостройки располагаются в Зюзине, Конькове, Ломоносовском и Южном Бутове. По словам Загрутдинова, Юго-Западный административный округ в этом году стал одним из лидеров по количеству построенных жилых домов для переселения по программе реновации.

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