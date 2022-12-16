Пять домов по программе реновации передали под заселение в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО передали под заселение пять домов в рамках программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации активно реализуется во всех округах столицы, включая ТиНАО, где с момента начала ее реализации под заселение передано пять новостроек на 1 612 квартир", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что квартиры в двух первых домах по программе реновации жителям ТиНАО начали предоставлять в 2020 году. А всего с начала реализации программы там было построено восемь домов общей жилой площадью около 222 тысяч квадратных метров.

"Полностью завершено расселение 27 старых домов, 15 из которых снесены", – отметил глава Стройкомплекса.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что с начала текущего года в ТиНАО по программе реновации расселили 12 домов.

Также с начала года, по его словам, построили четыре дома общей площадью более 137 тысяч квадратных метров, из которых один передан под заселение.

Ранее сообщалось, что около 1,8 тысячи семей воспользовались возможностью докупить квадратные метры по программе реновации. Непосредственно в момент заключения сделки квадратные метры докупили 1,2 тысячи участников программы реновации. Еще 499 человек приобрели дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности. Для участников программы реновации действует 10-процентная скидка.



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