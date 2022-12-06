Более 650 тыс кв м жилья строят на месте снесенных домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 650 тысяч квадратных метров жилья возводят в столице на месте снесенных домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

"В девяти административных округах столицы для реализации программы реновации возводится 651,1 тысячи квадратных метров жилья на месте ранее снесенных домов", – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, на сегодняшний день в городе строится 44 новых дома на месте снесенных зданий. Квартиры в новостройках получат более 20 тысяч жителей столицы.

Он отметил, что большинство площадок, на которых возводят дома, находятся в Можайском районе в ЗАО.

Левкин также напомнил, что всего в Москве расселен и демонтирован 131 старый дом, вошедший в программу реновации. При этом с начала текущего года снесли 51 дом, то есть почти 39% от общего количества за все время реализации программы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с момента старта программы реновации в столице сдали три миллиона квадратных метров жилья. Как отметил мэр, в новые квартиры переехали почти 82 тысячи москвичей. По словам градоначальника, в настоящее время еще 393 дома находятся на стадиях строительства и проектировки.

До этого Левкин рассказал, что с января по ноябрь 2022 года в столице расселили 178 домов по программе реновации. Он отметил, что за 11 месяцев в новое комфортное жилье переехали свыше 30 тысяч человек. Причем с каждым годом количество жителей, завершивших переезд, растет.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

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