Почти 180 домов в Москве расселили в январе – ноябре по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по ноябрь 2022 года в столице расселили 178 домов по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики и строительства Сергей Левкин.

Он отметил, что за 11 месяцев в новое комфортное жилье переехали свыше 30 тысяч человек. Причем с каждым годом количество жителей, завершивших переезд, растет. На сегодняшний день новоселами стали больше 82 тысяч человек.

Левкин также рассказал, что в ноябре завершилось расселение 35 домов, в октябре – 24 домов. Это, по его словам, треть от расселенного объема за 2022 год.

С января правообладателями нового жилья на юго-востоке стали 5 тысяч человек, на западе новое жилье получили 4,7 тысячи, на северо-западе – 4,5 тысячи, на севере – 4,1 тысячи, на востоке – свыше 3,2 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что дома по реновации сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. В текущем году новое жилье по этой программе получат около 100 тысяч горожан.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают около миллиона горожан.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!