Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвердили проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща. Постановление подписал Сергей Собянин.

Новый жилой квартал появится на улице Веткина, владении 2, в районе пересечения путей второго маршрута Московских центральных диаметров и Октябрьской железной дороги.

В настоящее время основную часть территории, где создадут новый жилой квартал, занимают старые склады, а также коммунальные и административно-деловые объекты. После реорганизации участка ожидается, что там появится современное жилье и два деловых центра. В общей сложности площадь всего квартала составит 159 тысяч "квадратов".

Проектом также предусмотрены реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и строительство нового проезда с обустройством дорожек для велосипедистов. Кроме того, специалистам предстоит проложить сети коммуникаций и возвести распределительную подстанцию.

После окончания всех работ ожидается, что будет создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания более 950 москвичей.

Ранее сообщалось, что заведения общепита и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве. Уточнялось, что инвестором проекта выступит ООО "Квартал – ЗИЛ".

Также отмечалось, что на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" реализуется и проект реновации. По словам Собянина, общая площадь жилой и нежилой застройки на территории промзоны составит 6,6 миллиона квадратных метров. Новыми жильцами района станут еще 90 тысяч жителей.



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