Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичное правительство утвердило проект планировки нового жилого квартала по программе реновации в районе Зюзино на юго-западе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Проектируемая территория площадью 6,76 гектара находится рядом со станцией метро "Нахимовский проспект". В настоящее время ее большая часть занята автосервисами. Всего здесь планируется построить 144 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 139,4 тысячи квадратных метров жилья и детский сад на 200 мест.

План застройки предусматривает обустройство инженерно-коммунальных сетей, строительство трансформаторных подстанций и распределительно-трансформаторного пункта. По данным властей, всего сюда смогут переселиться более 3 тысяч участников программы реновации.

В пресс-службе добавили, что проект планировки был разработан в соответствии с постановлением столичного кабмина "О комплексном развитии территории нежилой застройки Москвы, расположенной по адресу улица Одесская, владение 4–6" от 5 октября 2021 года.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Перовской улице. Глава ведомства Игорь Войстратенко рассказал, что дом на 120 квартир оборудуют современными инженерными сетями. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.

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