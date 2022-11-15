Дом по программе реновации построят на Перовской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проектное решение"

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Перовской улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что дом на 120 квартир оборудуют современными инженерными сетями. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию. Там появятся спортивная и детская площадки, деревья, кустарники, газоны и цветники.

Здание будет общей площадью 11,8 тысячи квадратных метров. В новостройке оборудуют 19 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир.

На первом этаже разместят комнаты консьержа, колясочные и технические помещения. Кроме того, в доме установят современные системы оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, охраны и видеонаблюдения. Фасады дома облицуют фиброцементными панелями.

Входы в здание обустроят на одном уровне с поверхностью земли, а для жильцов с нарушениями зрения выложат тактильную плитку.

Ранее сообщалось, что свыше 450 москвичей получат квартиры в новостройке по программе реновации в Нижегородском районе. В здании расположены 234 квартиры: 159 двухкомнатных, 39 однокомнатных и 36 трехкомнатных. Три квартиры оборудованы под нужды маломобильных жильцов.



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