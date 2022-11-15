07:28Город
Дом по программе реновации построят на Перовской улице в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проектное решение"
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Перовской улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что дом на 120 квартир оборудуют современными инженерными сетями. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию. Там появятся спортивная и детская площадки, деревья, кустарники, газоны и цветники.
Здание будет общей площадью 11,8 тысячи квадратных метров. В новостройке оборудуют 19 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир.
На первом этаже разместят комнаты консьержа, колясочные и технические помещения. Кроме того, в доме установят современные системы оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, охраны и видеонаблюдения. Фасады дома облицуют фиброцементными панелями.
Входы в здание обустроят на одном уровне с поверхностью земли, а для жильцов с нарушениями зрения выложат тактильную плитку.
Ранее сообщалось, что свыше 450 москвичей получат квартиры в новостройке по программе реновации в Нижегородском районе. В здании расположены 234 квартиры: 159 двухкомнатных, 39 однокомнатных и 36 трехкомнатных. Три квартиры оборудованы под нужды маломобильных жильцов.
Почти 50 домов начали строить в рамках программы реновации в СВАО Москвы
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