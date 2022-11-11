Дом по программе реновации на Коровинском шоссе сдан в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, который был построен для нужд программы реновации на Коровинском шоссе в районе Бескудниковском. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Вся необходимая разрешительная документация для здания оформлена. Жители ветхих пятиэтажек в скором времени получат возможность переехать в новый дом, спроектированный и построенный по современным стандартам качества", – заявил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

В новом доме подготовлены 208 квартир, отделка в которых соответствует требованиям программы реновации. Под жилую площадь отведены 12 тысяч квадратных метров.

В здании оборудована безбарьерная среда – входы, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах находятся на одном уровне с поверхностью земли. Дополнительно в доме предусмотрены комнаты консьержа и колясочные.

На первом этаже расположены нежилые помещения, в которых могут быть открыты магазины, кафе и аптеки. Рядом с домом оборудованы детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин объявил, что квартиры в новостройке по программе реновации, введенной в эксплуатацию в Нижегородском районе, получат более 450 жителей. В трехсекционном строении предусмотрены 234 жилых помещения.



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