Участок бывшей промзоны Малино реорганизуют в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Зеленограде запланирована реорганизация участка бывшей промзоны Малино. Площадь территории составляет 17,7 гектара, передает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что работы пройдут по программе комплексного развития территорий.

"Там возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты, благодаря чему в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест", – рассказал представитель мэрии.

Объем инвестиций в реорганизацию бывшей промзоны оценивается в 30 миллиардов рублей. Бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда рублей в год.

В настоящий момент на обозначенном участке располагаются гаражные комплексы, автомастерские, склады и офисы. Пока не выбрано, кто именно займется реорганизацией – сами владельцы недвижимости, городской оператор или привлеченный через торги инвестор.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что на территории бывшей промзоны построят жилые дома общей площадью 168 тысяч квадратных метров. Из них 16 тысяч квадратных метров возведут для нужд программы реновации. Среди социальных объектов запланированы детский сад на 200 детей и школа на 400 учеников.

"Также там появятся пожарное депо и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта, который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса. Кроме того, по проекту могут быть возведены технопарк, офисные здания, магазины и семейные кафе", – добавил Гаман.

Ранее в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что в 2023 году начнется подготовка к строительству недвижимости на 15 участках бывших столичных промзон. В совокупности на них будут возведены до 6 миллионов квадратных метров строений.

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