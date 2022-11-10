Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон

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Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии бывших промзон "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин", сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ожидается, что реорганизация трех этих территорий позволит построить около 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 8 тысяч новых рабочих мест. Часть построенного жилья используют для расселения граждан по программе реновации.

Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 миллиарда рублей. Сейчас на реорганизуемых территориях находятся устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.

Промзона "Алтуфьевское шоссе" площадью 7,76 гектара расположена на северо-востоке столицы в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе и путями МЦД-1, возле пересечения проектируемых проездов № 2257 и 4875.

Там планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе ФОК. Градостроительный потенциал участка – около 176 тысячи "квадратов". В результате реализации проекта там создадут свыше четырех тысяч рабочих мест. Инвестировать туда планируется порядка 20,6 миллиарда рублей.

Территория "Вагоноремонта" площадью 2,71 гектара находится на севере Москвы в районе Восточное Дегунино между улицей Дубнинской и проектируемым проездом № 5265. На территории бывшей промзоны хотят построить современные объекты производственного и общественного назначения.

Градостроительный потенциал участка составляет 81,3 тысячи "квадратов". Там создадут более 1,5 тысячи рабочих мест, а инвестиции составят порядка 8,9 миллиарда рублей.

Промзона "Северянин" общей площадью 27,19 гектара располагается на северо-востоке столицы в районе Ярославском вдоль Ярославского шоссе, у пересечения проспекта Мира и Северо-Восточной хорды.

В ходе реорганизации там построят современные жилые кварталы, в том числе для переезда жителей по программе реновации. Также планируется открыть школу и детские сады, ФОК с бассейном и катком, объект здравоохранения и храм.

Градостроительный потенциал двух участков составляет порядка 370 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – около 49,8 миллиарда рублей.

Ранее в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что в 2023 году начнется подготовка к строительству на 15 участках бывших столичных промзон и неэффективно используемых территорий. Застроена будет площадь в размере 280,5 гектара.

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