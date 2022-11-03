Участок бывшей промзоны Красный строитель ждет комплексное развитие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок бывшей промзоны Красный строитель площадью 35 гектаров, расположенный в столичном районе Чертаново Южное, ждет комплексное развитие, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующее постановление уже подписало правительство Москвы.

"В ходе реорганизации там построят объекты общественно-делового назначения, благодаря которым в столице появится 4,6 тысячи новых рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что в настоящее время на территории расположены склады, гаражи и магазины автозапчастей. Правообладатели участка получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что градостроительный потенциал участка составляет 404 тысячи квадратных метров.

По его словам, инвестор построит на участке школу, детский сад и поликлинику.

"Также на участке могут появиться спортивные объекты, магазины, банки, кафе и рестораны. Всего на строительство общественно-деловых объектов выделено 215 тысяч квадратных метров. Кроме того, 189 тысяч квадратных метров территории займет современное жилье", – рассказал Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что сегодня в Москве ведется работа по комплексному развитию 16 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Их суммарная площадь превышает 286,3 гектара. Ожидается, что реорганизация территорий позволит создать в городе 65 тысяч новых рабочих мест.

В 2023 году Москва планирует подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. В результате на месте бывших промышленных зон появятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!