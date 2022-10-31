Бочкарев рассказал о развитии участка промзоны Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Около миллиона квадратных метров офисов и производственных площадей планируется построить в рамках развития промзоны Южный порт на юго-востоке столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, частично проект реализуют через механизм комплексного развития территории (КРТ).

Бочкарев отметил, что соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия.

"В рамках этого проекта на участке площадью 64,88 гектара планируется разместить общественно-производственную застройку суммарной поэтажной площадью 935,5 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в рамках проекта 448,6 тысячи квадратных метров придется на производственные объекты, на общественно-деловые здания – 486,8 тысячи квадратных метров.

"На той части рассматриваемой территории площадью 19,6 гектара, которая попадает в границы КРТ, планируется разместить производственную застройку суммарной поэтажной площадью 190 тысяч квадратных метров и офисы суммарной поэтажной площадью более 190 тысяч квадратных метров", – рассказала Пятова.

Ранее сообщалось, что по программе комплексного развития территорий планируется преобразовать три участка бывшей промышленной зоны Северянин общей площадью около 22 гектаров.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, вложения в их реорганизацию оцениваются в 30 миллиардов рублей. В бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 миллиарда рублей в текущих ценах.

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