В Отрадном реорганизуют три участка бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексному развитию в Отрадном подлежат два участка в бывшей промзоне Алтуфьевское Шоссе и один в бывшей промзоне Владыкино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в преобразование участков будет вложено 98 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города от реорганизации этих территорий превысит шесть миллиардов рублей в текущих ценах.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на данных участках построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Гаман уточнил, что на первом участке бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе появится образовательный комплекс с детским садом и школой площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, а на втором участке — физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью шесть тысяч квадратных метров.

Также на участке бывшей промзоны Владыкино построят ФОК и возведут гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.



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