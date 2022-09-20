Производство упаковки появится в Митине благодаря поддержке города

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Завод по выпуску упаковки появится в столичном Митине. Землю под строительство инвестор получит от Москвы без торгов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он уточнил, что столица даст инвестору участок площадью 2,4 гектара. Объект планируется возвести в коммунальной зоне Пенягино. Объем вложений в осуществление инвестпроекта составляет 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, на новом заводе создадут 90 рабочих мест.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на предприятии планируется выпуск тетрапака, картона, а также синтетической пленки и клеевой основы для этикеток.
"Эта продукция может быть востребована для упаковки различных видов товаров, в том числе пищевых и промышленных", – заявил Овчинский.
Отмечается, что при реализации подобных проектов инвесторы имеют возможность получить в аренду без торгов землю под возведение инновационных и социально важных объектов, благодаря чему бизнесу удается уменьшить затраты на создание рабочих мест, а также оперативно наладить выпуск товаров, которые необходимы для жизни и экономики Москвы.
Ранее сообщалось, что на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" построят 17 новых предприятий. Отмечалось, что в ближайшие 3 года на территории площадки начнут работу заводы по производству твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов, вилочных погрузчиков, автоэлектроники, изделий из металлов по технологиям аддитивной 3D-металлопечати.
Кроме того, там же возведут 3 компании, занимающиеся разработками в сферах фармацевтики и микроэлектроники.
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