Производство упаковки появится в Митине благодаря поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод по выпуску упаковки появится в столичном Митине. Землю под строительство инвестор получит от Москвы без торгов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что столица даст инвестору участок площадью 2,4 гектара. Объект планируется возвести в коммунальной зоне Пенягино. Объем вложений в осуществление инвестпроекта составляет 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, на новом заводе создадут 90 рабочих мест.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что на предприятии планируется выпуск тетрапака, картона, а также синтетической пленки и клеевой основы для этикеток.

"Эта продукция может быть востребована для упаковки различных видов товаров, в том числе пищевых и промышленных", – заявил Овчинский.

Отмечается, что при реализации подобных проектов инвесторы имеют возможность получить в аренду без торгов землю под возведение инновационных и социально важных объектов, благодаря чему бизнесу удается уменьшить затраты на создание рабочих мест, а также оперативно наладить выпуск товаров, которые необходимы для жизни и экономики Москвы.

Ранее сообщалось, что на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" построят 17 новых предприятий. Отмечалось, что в ближайшие 3 года на территории площадки начнут работу заводы по производству твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов, вилочных погрузчиков, автоэлектроники, изделий из металлов по технологиям аддитивной 3D-металлопечати.

Кроме того, там же возведут 3 компании, занимающиеся разработками в сферах фармацевтики и микроэлектроники.

