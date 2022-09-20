Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли на 33% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли с начала 2022 года на 33%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По данным департамента экономической политики и развития Москвы, наибольший показатель оборота зафиксировали в сфере торговли. Предприятия МСП за 8 месяцев 2022 года достигли оборота в 913 миллиардов рублей. Это 36% от общего числа продаж.
"Доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5%, в то время как годом ранее она была 21,8%. Всего за восемь месяцев обороты малого и среднего предпринимательства в Москве составили 2,55 триллиона рублей, что на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в течение 8 месяцев с начала 2022 года предприятия МСП ежемесячно наращивали объем выручки в среднем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошло года. Наибольший объем продаж произошел в июне – 362,3 миллиарда рублей, сообщил Ефимов.
В департаменте экономической политики и развития отмечают, что в сфере культуры и спорта оборот МСП вырос до 87,9 миллиарда рублей. Транспортные и логистические предприятия нарастили оборот на 62,1% и заработали 104,8 миллиарда рублей.
Строительная отрасль заработала на 53% больше или 61,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин продлил до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП. Столичный кабмин выделит субсидию в размере 1,21 миллиарда рублей на осуществление этой программы.
Ожидается, что благодаря этому у банков получится сохранить уже имеющиеся условия субсидирования процентной ставки по выданным до этого кредитам около 10 тысячам предприятиям до конца следующего года.
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