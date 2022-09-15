Собянин продлил до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве условия льготного кредитования для малого и среднего бизнеса продлили до конца 2023 года. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Столичный кабмин выделит субсидию в размере 1,21 миллиарда рублей на осуществление программы льготного кредитования МСП.

Ожидается, что благодаря этому у банков получится сохранить уже имеющиеся условия субсидирования процентной ставки по выданным до этого кредитам около 10 тысячам предприятиям до конца следующего года.

В августе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил запустить в пилотном режиме программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на инвестиционные цели под 3–4,5% годовых.

Он отмечал, что на время льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%.

До этого также Центробанк РФ принял решение об изменении параметров механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% Банк России решил вернуться к параметрам фондирования банков – участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП.

