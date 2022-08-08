Программу льготного кредитования МСП предложили запустить в пилотном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил запустить в пилотном режиме программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на инвестиционные цели под 3–4,5% годовых.
"Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет", – передает ТАСС его слова.
Решетников обратил внимание, что на время льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в условиях кризиса ключевой потребностью для бизнеса является наличие оборотных средств.
"Именно поэтому одной из первых мер поддержки в период санкций стал запуск льготного кредитования московских предприятий. Помимо пополнения оборотных средств, столичным компаниям доступны льготные кредиты на реализацию инвестиционных программ и проектов по строительству объектов нежилого назначения. По решению мэра Москвы ставка по льготным инвесткредитам была снижена с девяти до трех процентов. Важно, что она распространяется не только на новые кредиты, решение касается и ранее одобренных заявок. Льготное кредитование помогает поддерживать бизнес, сохранять рабочие места, стимулировать вложение инвестиций в экономику", – заявил вице-мэр.
Ефимов также добавил, что сегодня одобрены заявки на сумму уже свыше 160 миллиардов рублей, а поддержку получили производители косметических средств, нефтепродуктов, компании из отрасли переработки отходов и другие.
Ранее Центробанк РФ принял решение об изменении параметров механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% Банк России принял решение о возврате к параметрам фондирования банков – участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП.
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