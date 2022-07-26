ТПП предложила возвращать изъятое имущество по всем категориям экономических преступлений

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Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает возвращать изъятое имущество и документы собственникам в случае совершения любых преступлений в сфере экономики. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Как отметил Катырин, преступления, связанные с хозяйственной деятельностью, не всегда признаются правоохранительными органами преступлениями, совершенными в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. В таких случаях изъятое имущество и документы собственнику не возвращаются. В свою очередь, это зачастую приводит к возникновению необоснованных убытков бизнеса.

По его словам, ТПП РФ предлагает распространить порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики на все категории преступлений.

Ранее сообщалось, что в Центробанке РФ планируют изменить подход к определению малого и среднего бизнеса. Так, Банк России хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 миллиардов рублей. Ограничительные меры могут затронуть и общий объем кредитов с господдержкой для таких компаний – до 2 миллиардов рублей.

Отмечается, что также из реестра МСП могут убрать компании, аффилированые с крупным бизнесом и банками. Так, допустимая доля владения может снизиться с 49 до 20%.

Как отмечают в Центробанке, предоставление льготных займов многим компаниям неоправданно, поскольку только 6% МСП берут кредиты.