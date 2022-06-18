Около 83 миллиардов рублей будет направлено на поддержку населения и бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти направят порядка 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей, из которых 30,6 миллиарда рублей планируется направить на помощь бизнесу и более 52 миллиардов рублей – населению", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что 16,5 тысячи предприятий уже обратились за поддержкой, из 4,5 тысячи – получили ее. При этом помощь была предоставлена на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин утвердил очередные меры поддержки горожан и бизнеса.

В них вошла поддержка строительной отрасли, столичных перевозчиков, а также поддержка машиностроения и IT-сферы.

До этого мэр города утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.

