В Москве запустили сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки.
"Среди них – отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В сервисе предпринимателю предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.
В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что на сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки.
Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.
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