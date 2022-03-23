Собянин утвердил три программы льготного кредитования субъектов МСП

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом он объявил в ходе встречи с руководителями таких организаций.

"Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, и москвичи как раз пользуются их услугами повседневно. <...> Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают уже 4 миллиона человек, это еще, конечно, и социальная задача – сохранить рабочие места", – сказал мэр.

Он напомнил, что столичные власти уже приняли целый пакет мер по поддержке бизнеса в текущих условиях, многие из которых уже начали реализовывать. В числе последних – программы льготного кредитования и грантовой поддержки.

Льготные кредиты могут получить предприятия МСП из любой отрасли, максимальный размер займа составляет 50 миллионов рублей, а ставка – 15%, однако не более чем на год. Также предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели. В таком случае сумма кредита не должна превышать 300 миллионов рублей, а субсидируемая ставка при этом составит всего 7%.

Для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа, предусмотрена программа льготного факторинга. Для них максимальная ставка составит 16%. Срок субсидирования также ограничен одним годом.

Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты. На них смогут претендовать компании, которые предоставляют услуги или создают продукцию в том числе в сферах здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства. Максимальный размер гранта – 100 миллионов рублей. Эти деньги необходимо в течение трех лет потратить на создание нового или расширение существующего производства. Причем четверть суммы можно получить авансом.

Еще одна грантовая программа предполагает выделение до 2 миллионов рублей на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или близких к ним условиях. Мощности для тестирования при этом могут предоставить порядка 60 площадок в Москве, в числе которых объекты здравоохранения, соцобслуживания, образования и другие.

В ходе встречи с Собяниным представители бизнес-сообщества озвучили и свои предложения по поддержке МСП. Так, в соответствующий перечень мер включили создание пищевого технопарка с производственными и офисными помещениями, складами, лабораториями и кулинарным коворкингом.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

