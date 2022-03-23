Ставку по льготной ипотеке в России увеличат до 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у Владимира Путина.

Он напомнил, что до 1 июля действует льготная ипотечная программа для кредитов до 3 миллионов рублей по ставке 7%.

"Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, какие они были ранее. А именно поднять ставку до 12%. В сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область – поднять до 12 миллионов, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 миллионов", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Он предложил утвердить эту меру до 1 июля. Как подчеркнул вице-премьер, предложения уже согласованы с Центробанком и Минфином. Если президент поддержит их, все нормативные акты выпустят в течение недели, и с 1 апреля они начнут работать.

Льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам кабмин предлагает сохранить. По словам Хуснуллина, это необходимо для того, чтобы поддержать спрос.

В частности, предлагается оставить на тех же условиях семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, дальневосточную ипотеку сохранить под 2%, а сельскую – под 3%.

Позднее Владимир Путин поддержал увеличение лимита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга до 12 миллионов рублей, а также увеличение ставки до 12%.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.