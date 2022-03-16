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экономика

16 марта, 20:39

Власти Москвы вырабатывают с кабмином РФ предложения по сохранению доступности ипотеки

мэр Москвыэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы вырабатывают с российским кабмином предложения по сохранению доступности ипотеки. Об этом заявил Сергей Собянин во время совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

Мэр столицы посчитал важным сохранить объемы ипотечного кредитования и его доступности для населения.

"Чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в импортные товары, которые сегодня ажиотажно скупаются", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что строительная отрасль столицы формирует рабочие места для сотен тысяч сотрудников.

Ранее градоначальник заявил, что строительство столичного метро и дорог не будет прекращено в условиях санкций. Кроме того, власти города намерены поддерживать строительство социальных объектов.

Собянин также отмечал, что уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума. При этом в городе отмечается риск роста показателя на фоне остановки деятельности зарубежных компаний.

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