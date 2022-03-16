Власти Москвы вырабатывают с кабмином РФ предложения по сохранению доступности ипотеки

16 марта, 20:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы вырабатывают с российским кабмином предложения по сохранению доступности ипотеки. Об этом заявил Сергей Собянин во время совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
Мэр столицы посчитал важным сохранить объемы ипотечного кредитования и его доступности для населения.
"Чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в импортные товары, которые сегодня ажиотажно скупаются", – подчеркнул Собянин.
Градоначальник добавил, что строительная отрасль столицы формирует рабочие места для сотен тысяч сотрудников.
Ранее градоначальник заявил, что строительство столичного метро и дорог не будет прекращено в условиях санкций. Кроме того, власти города намерены поддерживать строительство социальных объектов.
Собянин также отмечал, что уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума. При этом в городе отмечается риск роста показателя на фоне остановки деятельности зарубежных компаний.
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