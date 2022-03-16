Собянин заявил, что безработица в Москве находится на историческом минимуме

17:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума, сообщил Сергей Собянин.
"Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", – заявил мэр Москвы на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
По словам Собянина, в городе отмечается риск роста безработицы на фоне остановки деятельности зарубежных компаний, однако власти предпринимают меры, которые позволят решить данную проблему.
"Мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу", – сказал он.
Мэр пояснил, что на других столичных предприятиях открыты сотни тысяч вакансий.
Ранее Собянин сообщил, что кадровый центр будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний. Также, продолжил мэр, руководству города дано поручение подготовить предложения по переквалификации работников закрывшихся предприятий.
Собянин рассказал о создании кадрового центра для сохранения трудовых коллективов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: