Собянин заявил, что безработица в Москве находится на историческом минимуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", – заявил мэр Москвы на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

По словам Собянина, в городе отмечается риск роста безработицы на фоне остановки деятельности зарубежных компаний, однако власти предпринимают меры, которые позволят решить данную проблему.

"Мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу", – сказал он.

Мэр пояснил, что на других столичных предприятиях открыты сотни тысяч вакансий.

Ранее Собянин сообщил, что кадровый центр будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний. Также, продолжил мэр, руководству города дано поручение подготовить предложения по переквалификации работников закрывшихся предприятий.