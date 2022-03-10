Собянин рассказал о создании кадрового центра для сохранения трудовых коллективов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Для противодействия этим недружественным мерам <...> правительство Москвы создает специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями", – написал он.

По его словам, данный центр будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний. В случае если это окажется невозможным, то оставшихся без работы специалистов переведут на другие предприятия, испытывающие кадровый дефицит.

Также, продолжил мэр, руководству города дано поручение подготовить предложения по переквалификации работников закрывшихся предприятий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил повальную безработицу в России из-за ухода западных компаний. По его словам, на фоне происходящих событий проблемы на рынке труда действительно будут, однако в данном случае речь идет не о миллионах безработных, а о меньшем количестве.

