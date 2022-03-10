Собянин назвал сохранение рабочих мест одной из ключевых задач городских властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Одной из ключевых задач властей Москвы является сохранение рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр столицы призвал обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, которые поставляют москвичам товары и услуги. Он также указал на необходимость обеспечения в Москве максимального числа производителей для импортозамещения.

Собянин добавил, что власти окажут всю необходимую поддержку жителям Москвы.

Мэр города провел первое заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы. На нем Собянин обсудил с представителями сферы торговли и услуг поддержку граждан и бизнеса.

Градоначальник указал, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей.