В столичных поликлиниках восстановили плановую медпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В поликлиниках Москвы почти полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.
"Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса. <...> В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс (медперсонала. – Прим. ред.) для приема плановых пациентов. В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены", – сказала она.
По ее словам, уже сегодня половина горожан может записаться на прием к врачу в тот же день. Столько же пациентов могут попасть к узкопрофильным специалистам: в их числе – хирурги, отоларингологи, офтальмологи и урологи – в течение двух дней. При этом доля тех, кого готовы принять в пределах трех дней, сейчас составляет 93%.
Увеличение объемов плановой медпомощи в Москве начали с 14 февраля. Как объяснил Сергей Собянин, сделать это позволило сокращение числа обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину в связи со снижением заболеваемости COVID-19.
За последние сутки в Москве выявили 1 215 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций составило 271. От последствий инфекционного заболевания скончались 57 пациентов, а выздоровел 2 591 человек. За все время пандемии COVID-19 переболели 2 517 165 москвичей.
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