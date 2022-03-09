Врач рассказал, нужно ли сейчас ревакцинироваться от COVID-19

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19.

По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.

При этом людям старше 60 лет рекомендуется использовать двухкомпонентную вакцину "Спутник V", а молодым можно привиться однократно "Спутником Лайт", сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания.

По его словам, риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении "Омикроном" примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

