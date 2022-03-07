Регистрация назальной вакцины от COVID-19 может пройти раньше запланированного – Гинцбург

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Регистрация назальной вакцины против коронавируса может пройти раньше запланированного срока. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, Минздрав обозначил дедлайн по регистрации на 17 марта.
"То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет", – объяснил Гинцбург.
Эксперт добавил, что вакцинацию назальным препаратом прошли 104 человека. У добровольцев не было выявлено осложнений и побочных реакций.
Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.
В московских поликлиниках начались испытания назальной вакцины от COVID-19
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