Регистрация назальной вакцины от COVID-19 может пройти раньше запланированного – Гинцбург

Фото: depositphotos/Lakshmiprasad

Регистрация назальной вакцины против коронавируса может пройти раньше запланированного срока. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, Минздрав обозначил дедлайн по регистрации на 17 марта.

"То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет", – объяснил Гинцбург.

Эксперт добавил, что вакцинацию назальным препаратом прошли 104 человека. У добровольцев не было выявлено осложнений и побочных реакций.

Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.