Еще одно исследование назальной вакцины от COVID-19 стартовало в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". <...> Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения", – объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Представитель мэрии уточнила, что в испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 в столичных медучреждениях – на базе поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210. Остальные пациенты получат препарат в 11 медцентрах по стране, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.
Перед началом исследования все участники пройдут медицинское обследование. Их разделят на две группы. Каждый доброволец в 1-й и 21-й день исследования получит внутримышечную инъекцию и впрыскивание препарата в нос. В каждом из случаев одно из действий введет в организм испытуемого плацебо.
Участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода. Также должны быть исключены контакты с заболевшими коронавирусом в последние 14 дней.
Подать заявку на участие в данном клиническом исследовании на базе московских городских поликлиник можно по почте Vac_gnr@zdrav.mos.ru. Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 365 дней.
В январе 2022 года в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник V". В столице испытания проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Препарат вводится в виде спрея двумя компонентами.
В Москве начались клинические исследования назальной COVID-вакцины "Генериум"
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