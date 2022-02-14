В "Векторе" объяснили, кому нужна 3-кратная прививка "ЭпиВакКороной-Н"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трехкратное введение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" необходимо для пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, рассказали в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

При этом специалисты пояснили ТАСС, что все схемы введения прививки обеспечивают необходимый иммунитет к коронавирусу. Речь идет о двукратной и трехкратной вакцинациях.

Ранее в "Векторе" сообщили, что клинические исследования, в которых приняли участие люди в возрасте 18–60 лет, подтвердили, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" безопасна для применения и не вызывает аллергию.

Спустя полгода после первой прививки антитела сохранились у 81% добровольцев, получивших две дозы, и у 98% добровольцев, привившихся по трехкратной системе введения.

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат представляет собой суспензию для двукратного внутримышечного введения с интервалом 14–21 день.

